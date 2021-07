Polícia 09/07/2021 05:14 Redação I Nativa News Tráfico internacional: Jovem é preso Dourados MS com mais de 16 quilos de maconha em ônibus tinha como destino Alta Floresta Foto: Divulgação Um jovem de 22 anos, morador na cidade de Rondonópolis/MT, foi preso na noite dessa quarta-feira (7) por uma das equipes de Rádio Patrulha do Grupamento da PM de Vila Vargas, acusado de tráfico de drogas. O fato ocorreu durante abordagem a um ônibus que fazia o itinerário Cascavel/ PR a Alta Floresta/MT, após denúncia anônima de que poderia haver drogas no referido ônibus. Durante a vistoria foi localizada no bagageiro uma mala pertencente ao acusado, contendo 16 tabletes de maconha que totalizaram 16,2 quilos. O jovem acusado relatou que comprou a droga na cidade de Capitan Bado no Paraguai e que iria levá-la até sua cidade para consumo pessoal. O fato foi registrado como tráfico de drogas e encaminhado até a delegacia da Polícia Federal, uma vez que conforme relato do acusado a droga foi adquirida em outro país, caracterizando o tráfico internacional de drogas.

Veja também sobre tabletes de maconha Mato Grosso do Sul ônibus destino Alta Floresta Jovem é preso Voltar + Polícia