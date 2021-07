Polícia 12/07/2021 08:18 Receptador é preso em operação contra associação criminosa envolvida com furto e receptação de gado Uma operação com o objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida com furtos e receptação de gado foi deflagrada pela Polícia Civil no sábado (10.07) na região sul do estado. A “Operação Vida de Gado”, deflagrada com base em investigações da Delegacia de Dom Aquino, deu cumprimento a uma ordem de busca e apreensão domiciliar, resultando na prisão em flagrante do receptador e na recuperação de oito cabeças de gado subtraídas. A ação contou com a participação das equipes das Delegacias de Dom Aquino, Guiratinga, Itiguira, Juscimeira e Jaciara com apoio da Regional de Rondonópolis. As investigações iniciaram após uma série de furtos em Dom Aquino e região (seis casos nos últimos três meses), sendo identificada durante os trabalhos a atuação de uma associação criminosa envolvida em crimes de furtos qualificados e receptação de gado. Com base nos levantamentos, foi representado pelo mandado de busca e apreensão em uma propriedade em que as cabeças de gado subtraídas estariam sendo ocultadas. O mandado foi cumprido em uma propriedade rural no município de Guiratinga, onde não foram localizadas rezes de origem ilícita. Em continuidade aos trabalhos na região, os policiais encontraram sete novilhas com a marcação de uma propriedade de Dom Aquino vítima de furto de gado. Questionado, o dono da propriedade disse que emprestou o curral para que o vizinho guardasse o gado por um dia. Em continuidade as diligências, os policiais foram até a propriedade vizinha, onde encontraram mais uma cabeça de gado com a marca da fazenda furtada. Diante das evidências, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Dom Aquino, onde após ser interrogado pelo delegado Ricardo Oliveira Franco, foi autuado em flagrante por receptação e associação criminosa, tendo o delegado representado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. “O suspeito confessou que comprou o gado, mesmo sabendo da origem ilícita, além de ser constatado que ele também estava negociando e ocultando as rezes com pessoas de boa fé, que não sabiam a origem ilícita dos animais”, explicou o delegado.

