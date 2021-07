Na manha do dia 14 de julho, por volta das 10 horas, uma equipe recebeu a informação da Central de Comando e Controle Regional de MT - C3R/MT de que havia um veículo com início de incêndio, e carregado com cigarros, no km 353 da BR 364 em Santo Antônio do Leverger/MT.

De pronto, nossos policiais se deslocaram para o local da ocorrência, onde se depararam com um Ford/Fiesta com a lanterna traseira com sinais de incêndio, porém não havia mais fogo no veículo, que já se encontrava sobre o caminhão guicho da concessionária do trecho. Ainda no local, em vistoria ao veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de maços de cigarros.

Questionados, os funcionários da concessionária da rodovia informaram que não havia nenhum responsável pelo veículo e que não estava mais em chamas no momento da chegada ao local. Neste momento, o veículo foi levado ao pátio da PRF para contagem do produto ilícito.

Já no posto policial, após contagem, foi contabilizado 10.920 maços de cigarros oriundos do Paraguai. Diante dos fatos, o produto ilícito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal do município de Rondonópolis/MT pelo crime de contrabando.