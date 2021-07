A droga vinha do estado de Mato Grosso do Sul com destino à cidade de Primavera do Leste-MT

Novamente no dia 15 de julho, por volta das 13 horas, agora no município de Itiquira-MT, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático e do Grupo de Operações com Cães da 2ª Delegacia da PRF de Mato Grosso, realizavam policiamento no km 34 da BR 163, quando foi dada ordem de parada a um veículo Prisma, de cor branca, dirigido por um homem de 23 anos.

No momento em que o motorista abriu o vidro do carro, os policiais logo sentiram forte odor de maconha vindo do interior do automóvel.

De imediato, diante da fundada suspeita, foi solicitado ao condutor que abrisse o porta-malas onde foram localizados 118 tabletes de maconha totalizando aproximadamente 113 kg.

O abordado informou ainda que pegou a droga no estado do Mato Grosso do Sul e que levaria para Primavera do Leste-MT. Em troca desse serviço, relatou que receberia a quantia de R$ 3.000,00.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor pela prática do crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido e entregue à Polícia Federal de Rondonópolis-MT.