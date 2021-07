Polícia 20/07/2021 15:44 PRF prende sete pessoas com mandado de prisão em aberto Foto: Reprodução Na última semana, a PRF em Mato Grosso encontrou 7 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto, aguardando cumprimento. As ocorrências aconteceram nas cidades de Santo Antônio do Leverger, Peixoto Azevedo e Diamantino. Os mandados eram por crimes como homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Também havia mandados por falta de pagamento de pensão alimentícia. A promoção da justiça é um dos objetivos da PRF. Com a realização desse trabalho, nossa polícia ajuda a garantir a efetividade do sistema penal brasileiro, fato que é um elemento muito importante para a manutenção de uma sociedade harmônica e equilibrada.

Voltar + Polícia