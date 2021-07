Polícia 26/07/2021 09:58 Redação I Nativa News AF: Bêbada provoca algazarra, urina em frente do hospital e agride enfermeira Foto: arquivo Nativa News A mulher foi encontrada desacordada na rua se do socorrida pelo Corpo de Bombeiros e deixada no Hospital Regional Albert Sabin para cuidados médicos, após acordar a suspeita se mostrou agressiva, xingando os servidores do hospital e acabou detida pela Polícia Militar e encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

A polícia foi acionada por plantonistas do HR por volta de 00h05 desta segunda-feira (26) que relatavam que uma paciente estava alterada e que havia agredido uma enfermeira. No local a enfermeira relatou que a mulher de 34 anos chegou ao hospital conduzida pelo Corpo de Bombeiros, de repente se mostrou agressiva.

A paciente, conforme a equipe do HR, retirou a pulsão (acesso de soro) que começou a sangrar. Agressiva iniciou uma série de xingamentos contra a equipe, andando pelos corredores buscando por uma médica, que segundo a paciente havia tido problemas com ela em um PSF. A paciente dizia que no hospital não haviam pessoas qualificadas para lhe atender.

Em determinado momento a paciente relatou que queria urinar, saindo do interior do hospital, se abaixando e urinando em frente a unidade de saúde. Continuando os xingamentos a mulher tentou entrar na recepção do hospital, dizendo que queria usar o banheiro, sendo impedida por um vigilante, a paciente desferiu um soco nele. A paciente ainda falava em alto tom que acionaria uma emissora de TV e a polícia.

Diante os relatos a mulher foi detida e conduzida a delegacia.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, a mulher foi atendida em uma conveniência pouco após as 23h depois de desmaiar por ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.

Voltar + Polícia