Polícia 11/08/2021 14:33 Matheus Maurício SINOP: Após discussão, idosa de 69 anos é espancada pelas noras dentro da própria casa Uma idosa de 69 anos foi espancada pelas duas noras enquanto estava em sua residência no município de Sinop. O caso atendido como lesão corporal foi registrado na noite desta terça-feira (11). De acordo com informações da Polícia Judiciária Civil (PJC), primeiramente os PMs foram acionados para atender ao ocorrido e chegando no local foram informados por uma testemunha de que a senhora teria discutido com uma das mulheres, que a agrediu com tapas no rosto, sendo que no mesmo momento a outra nora praticou o mesmo ato de violência física. A situação só parou quando a idosa foi socorrida pela sua irmã e pela sua filha que interviram na briga e conseguiram parar com as agressões. Diante disso, as mulheres foram levadas à delegacia para a confecção do boletim de ocorrência. A Polícia Civil investiga o ocorrido.

