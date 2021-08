Polícia 11/08/2021 17:16 Policiais da PRF derrubam mais uma carga de droga no Mato Grosso Foto: Divulgação No início da tarde desta quarta-feira (11), por volta das 13h, uma equipe da PRF abordou, no Km 387 da BR 364 – em Santo Antônio do Leverger/MT – uma carreta Volvo/FH 440 de cor branca, carregada de milho à granel conforme nota fiscal apresentada pelo condutor. Porém, durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e deu informações desconexas em relação ao seu trajeto, fundamentando uma suspeita de possíveis irregularidades no veículo. Em continuidade à fiscalização, os policiais solicitaram que fosse retirada a lona para averiguar a carga. Neste momento, foram localizadas mochilas e caixas de papelão contendo, em seu interior, 210 (duzentos e dez) pacotes de substâncias análogas a pasta base de cocaína, que totalizaram 207,65Kg da droga. O homem de 31 anos, que estava acompanhado de sua esposa e os dois filhos menores de idade - os quais não tinham conhecimento do ilícito - informou que carregou o veículo com milho em Diamantino/MT e seguiu até Cáceres/MT, onde recebeu a droga, que seria levada para Uberlândia/MG. Em razão do transporte do entorpecente, foi dada voz de prisão ao conduzido, por tráfico de drogas, e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá/MT.

