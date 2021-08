Polícia 19/08/2021 05:20 Arão Leite/J. Cidade INVESTIGAÇÃO: Polícia tenta identificar ladrões que assaltaram joalheira em AF Ainda não foram identificados os dois elementos que roubaram uma joalheira e relojoaria no município de Alta Floresta. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 16 quando os ladrões, em um amoto, possivelmente Bros, de cor escura.

Os bandidos antes de anunciar o assalto se passaram por clientes. Um deles apresentou uma pepita de ouro e questionou se a empresa faria um pingente. Quando uma vítima foi leva-lo até o joalheiro, ouviu o anúncio do roubo e já notou uma pistola apontada para o marido dela. O outro ladrão levantava a camiseta e avisava que não queria sacar para não fazer besteira e que era para ninguém reagir.

Um dos elementos é de cor parda, possui tatuagem grande no pescoço e o outro tem a pele branca e usava óculos de grau “vidro grosso´´. Os dois saíram levando 20 correntes de ouro, 20 pingentes de vários modelos, duas pulseiras masculino modelo tijolinho, cinco pulseiras feminino; aproximadamente 30 pares de brinco de vários modelos e aproximadamente 30 relógios da linha Orient, Mormaii e Euro.

Investigação

A Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia Municipal de Polícia Civil busca pistas dos bandidos que estariam usando uma motocicleta Bros modelo antigo, de cor possivelmente preta. Um deles se quer usava capacete e os dois tem estatura alta, com faixa etária aproximada entre 28 e 30 anos.

