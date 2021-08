Em 25 de agosto, por volta das 21 horas, uma equipe da PRF realizava fiscalização estática no km 946 da BR 163, município de Nova Santa Helena, quando deu ordem de parada a uma moto Honda Fan conduzida por um menor de 18 anos.

O adolescente estava bastante inquieto durante a abordagem, enquanto os policiais realizavam busca minuciosa no veículo. Foram encontrados 2 kg de maconha e 10 porções de crack, embrulhados em pacotinhos plásticos, dentro de uma caixa que estava afixada à motocicleta.

Na verificação do veículo, descobriu-se ainda que havia um registro de furto/roubo para ele, no mês de maio deste ano.

Diante da situação, o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itaúba-MT para a realização dos demais procedimentos cabíveis. Ele deverá responder pelos delitos de tráfico de drogas e receptação.