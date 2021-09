Polícia 02/09/2021 07:57 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: ladrões arrombam loja, tentam chegar ao cofre, mas alarme dispara Um bando possivelmente organizado desistiu de uma ação criminosa após soar o alarme da empresa de ferragens e equipamentos para a construção civil. O fato aconteceu ainda na semana passada, mas foi revelado a partir de imagens de câmeras de segurança que mostram elementos chegando pelos fundos do estabelecimento com escada e subindo o prédio aos fundos da Rua D-1, região central da cidade. A empresa foi a mesma arrombada há alguns anos quando um grupo entrou durante a madrugada, levou armamento e outros pertences que eram guardados em um cofre de ferro e concretado no interior da loja. Com maçaricos e outros equipamentos, os ladrões agiram durante a madrugada e deixaram um integrante de apoio fazendo rondas com um carro para avisar o restante dos integrantes caso a Polícia Militar, que tem a central de operações nas proximidades, fosse acionada. Na época aconteceram alguns casos semelhantes e algumas pessoas foram detidas, armas recuperadas e no meio dos suspeitos, um policial militar que foi preso e afastado da corporação. “Olha, não descartamos que o bando que tentou dessa vez agora seja organizado também, mas não conseguiu devido ao alarme, mas ainda pularam para dentro, cortaram vários fios, só que não conseguiram chegar ao cofre. Nós estamos apurando”, declarou o investigador Paulo Magno, em posse das imagens e pedindo para quem se alguém tiver informações, ligar 197, Polícia Civil.

Voltar + Polícia