Polícia 08/09/2021 14:52 MT - Ação integrada apreende 9 fardos de cocaína em avião vindo da Bolívia Aeronave fez pouso forçado e policiais estão em diligências atrás do piloto Avião cai com droga - Foto por: Assessoria Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado e caiu em Brasnorte com nove fardos de cocaína, por volta das 20h de terça-feira (0709). A droga ainda não foi pesada. A ação integrada, dentro da Operação Hórus/Vigia, envolvendo a Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Federal, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Ciopaer tomaram conhecimento da aeronave que vinha da Bolívia com droga para Mato Grosso. O piloto teve que fazer pouso forçado e o trem de pouso quebrou. A aeronave caiu e ele fugiu abandonando o carregamento de droga. Policiais já estão em diligências para prendê-lo.

Voltar + Polícia