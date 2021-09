Polícia 10/09/2021 10:41 Redação I Nativa News Motorista de aplicativo vítima de roubo praticado por passageiros em Alta Floresta Foto: Reprodução A vítima relatou que foi acionada para uma corrida, três homens entraram no veículo, a corrida tinha como destino a zona rural, no local o roubo foi anunciado. Foram levados o veículo, carteira com todos os documentos, dinheiro em moeda corrente e o aparelho celular.

Conforme registro da Polícia Militar, o motorista de aplicativo foi acionado para uma corrida até o "Rio do Balanço" na vicinal 1 leste, o trio embarcou em uma residência na rua LN-4. Quando chegou no local, um dos suspeitos estava em posse de uma faca e o roubo foi anunciado.

Por volta das 21h a guarnição foi acionada no bairro Jardim das Flores, onde o veículo estava abandonado. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

