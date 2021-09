Polícia 18/09/2021 09:05 Redação I Nativa News Alta Floresta: motorista é amarrado e deixado em vicinal após roubo A Polícia Militar foi acionada informada de que havia um homem amarrado em uma região de mata na estrada vicinal que dá acesso ao Porto de Areia em Alta Floresta. No local foi encontrado um homem de 32 anos que se apresentou como motorista que havia sido vítima de roubo.

Para a polícia a vítima relatou que foi acionada para uma corrida no bairro Bom Pastor, no endereço citado ninguém foi localizado, na Central de Operações, algumas fotos foram mostradas para o motorista, a fim de identificar os três suspeitos, um foi reconhecido. O suspeito reconhecido reside no local onde a corrida foi acionada. Uma testemunha que acompanhava a vítima também reconheceu o suspeito como autor de um roubo sofrido dias anteriores.

Não foi divulgado pela polícia, para a imprensa, o veículo levado nesta ação e nem circunstâncias do roubo. Apenas que rondas foram realizadas e o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

