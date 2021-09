Polícia 23/09/2021 07:48 Yuri Ramires - Gazeta Digital Filho mata pai com golpes de chave de fenda durante briga Foto: Reprodução Jovem de 22 anos está sendo procurado pelas forças de segurança apontado como autor de homicídio que vitimou seu próprio pai, Mário Martinez Alves, 49, no começo da tarde de quarta-feira (22). Vítima deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Morada do Ouro, em Cuiabá, ferido com golpes de chave de fenda, não resistiu e morreu. De acordo com as informações, equipe do 3º Batalhão da PM, que atende a área do CPA e Morada da Serra, foi acionada para uma ocorrência na UPA, onde um homem já chegou sem vida, com ferimentos pelo corpo. Testemunha, que é esposa da vítima, relatou que ele estava em casa quando teve uma discussão com o filho. O agressor pegou uma chave de fenda e desferiu golpes na região do tórax do pai, que chegou a ser socorrido pelos familiares, mas já chegou sem sinais vitais na unidade de saúde. Foi narrado ainda que o suspeito tinha ficado na casa após o crime, mas em diligências, os policiais não o encontraram. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Perícia Oficial (Politec) foram acionadas. A briga entre pai e filho teria começado na terça-feira (21), mas a discussão foi retomada na quarta, resultou na agressão física que terminou na morte de Mário. O crime ocorreu em uma chácara na estrada próxima da Ponte de Ferro. O caso é investigado e não há informações sobre o autor do crime.

