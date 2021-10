Polícia 13/10/2021 09:02 Seis motoristas são presos por embriaguez ao volante na MT-251 De 70 veículos vistoriados, 31 foram autuados e 24 foram removidos; quatro motoristas se recusaram a fazer o teste de alcoolemia Seis motoristas foram presos por dirigirem embriagados na MT-251, rodovia que dá acesso à Chapada dos Guimarães, no final da tarde desta terça-feira (12.10). As prisões foram realizadas durante a 55ª edição da Operação Lei Seca, realizada no quilômetro 8 da rodovia. Na ocasião, 70 veículos foram vistoriados e 73 testes de alcoolemia foram realizados. Destes 70 veículos, 31 foram autuados e 24 foram removidos, sendo 20 carros e quatro motocicletas. Ao todo, 46 infrações foram lavradas, entre elas, nove por dirigir veículo sob efeito de álcool, quatro por recusa ao teste de etilômetro, sete por dirigir veículo sem possuir habilitação para tal e 19 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado. Seis condutores que dirigiam sem possuir habilitação tiveram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) lavrado durante a ocasião. Este tipo de documento é emitido no caso de crimes de menor potencial ofensivo. Na ocasião também foram recolhidas oito habilitações e três Comprovantes de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). A operação é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), e nessa edição contou com a participação da Polícia Militar (PM-MT), por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTRAN); Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), por meio da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran); Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT); da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) e do Serviço de Operações Especiais (SOE) do Sistema Penitenciário.

