Polícia 13/10/2021 10:39 Nortão Online Autores do latrocínio ocorrido em 2020 contra mecânico de Colíder são presos Foto: Nortao Online Um ano após cometer o crime de latrocínio em Colíder, dois jovens de 19 e 21 anos foram presos em Colíder pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar Eles são acusados de assassinarem o mecânico Edson Teodoro Seehagen, 50 anos, conhecido em Colíder como Paco, no ano passado, com a motivação de assaltar a oficina, localizada na avenida Tancredo Neves. A delegada Paula Gomes Araújo informou que eles já estavam sendo procurados, sendo que um terceiro envolvido no latrocínio continua foragido. Segundo ela, eles vão responder pelo crime de latrocínio, cuja pena é de 30 anos. No dia do crime, Paco estava em sua oficina, já encerrando os trabalhos, quando ouviu alguém chamando no corredor que separava o local de trabalho de sua residência. O homem disparou um revólver contra o mecânico e os disparos acertaram no tórax e cabeça. A mãe da vítima ouviu os tiros e saiu para verificar, encontrando o filho caído ensanguentado.

