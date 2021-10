Polícia 20/10/2021 10:55 Yuri Ramires/Gazeta Digital Dois PMs são presos suspeitos de matar empresário em Guarantã do Norte; família é mandante Foto: Divulgação Polícia Civil de Guarantã do Norte prendeu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20), dois policiais militares que atuam em Sinop. Eles são suspeitos de serem autores do homicídio que vitimou o empresário Gilberto de Oliveira Couto, 46, em 25 de maio deste ano. O primeiro preso com mandado de prisão temporária foi um policial de 30 anos. Ele estava em uma casa no bairro Recanto dos Pássaros, por volta das 5h40, recebeu voz de prisão das forças policiais. Com ele, foi apreendido um celular que passará por perícia. Já por volta das 7h, em um prédio no Jardim Maringá, polícia prendeu outro de 31 anos. No local, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre .380 com numeração suprimida, além de 18 munições intactas do mesmo calibre. Além disso, encontraram mais munições de diversos calibres, que foram apreendidas. O celular do investigado também foi apreendido pelos policiais e assim como o do outro suspeito, passará por perícia. Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes e vão ficar sob custódia da corporação militar qual eles pertencem. Morte de empresário Gilberto era empresário e dono da Beto Caça e Pesca. No dia 25 de maio, ele estava na porta de sua casa, no Jardim Vitória, quando foi morto. Ele foi atingido por tiros de pistola 9mm nas costas e na cabeça. Três dias após o crime, a Delegacia de Guarantã prendeu 3 pessoas com possível envolvimento na morte, sendo elas, a ex-mulher da vítima, o filho deles e o atual namorado da mulher. Investigação em andamento apura que o crime foi motivado por questões patrimoniais, tal como divisão de bens do ex-relacionamento que a vítima tinha com a mãe de seu filho. Na época, a polícia divulgou que os 3 foram apontados como mandantes do homicídio. O caso segue em andamento.

