Polícia 21/10/2021 06:08 Arão Leite/J. Cidade VILA NOVA: Moto furtada no Boa Esperança é encontrada toda sucateada em AF Uma motocicleta Biz de cor verde, ano 2000, que tinha sido registrada como produto de furto no município de Alta Floresta, foi encontrada nesta quarta-feira no bairro Vila Nova. A motocicleta, subtraída no sábado à tarde foi recuperada com vários danos.

A esposa da vítima foi à Delegacia de Polícia Civil nesta quarta-feira, dia 20 para dar baixa na queixa de furto. No entanto, declarou que os gastos para recuperar a Biz deve passar de R$ 1 mil. “Estava praticamente destruída. Foi encontrada lá no final do Vila Nova. Pode ter sido um menor que fez isso. A carenagem terá que ser trocada inteira”, comentou a dona de casa que preferiu não se identificar.

Um pedreiro de 52 anos foi quem estava com a motocicleta no sábado quando aconteceu o furto. “Meu marido foi ver um serviço no bairro Boa Esperança. Deixou a moto na frente do local enquanto foi olhar e quando voltou, ela não estava mais”, informou.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

