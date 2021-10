Polícia 25/10/2021 06:12 Portal Sorriso Sorriso: adolescente é encontrada morta com corte no pescoço Na manhã de ontem domingo (24), uma adolescente de 16 anos de idade, foi encontrada morta, em uma área de mata, no bairro Morada do Bosque, no município de Sorriso. A vítima foi identificada como Andressa Silva, 16 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (22). Os familiares informaram à polícia que Andressa, que mora com a família no bairro Boa Esperança 2, saiu de casa na sexta-feira para comprar cigarro e não foi mais vista. Ontem pela manhã, um homem entrou na mata e se deparou com o corpo da jovem que apresentava um corte profundo na garganta. A Polícia Civil investiga o caso.

Voltar + Polícia