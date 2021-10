Polícia 25/10/2021 06:15 MT: PRF flagra motorista transportando madeira ilegal Foto: Divulgação Uma equipe da PRF realizava policiamento na BR 364, município de Rondonópolis-MT, quando foi abordado um caminhão trator tracionando dois semirreboques. O veículo era conduzido por um homem de 38 anos. O motorista transportava madeira, contudo não apresentou os documentos necessários para esse tipo de empreitada – Documento de Origem Florestal ou Guia Florestal. O homem ainda não tinha nenhum tipo de nota fiscal para a mercadoria. Quando questionado sobre a documentação necessária, informou que não possuía nenhuma documentação e estava transportando madeira de Nova Ubiratã-MT para o município de Maringá-PR. Os policiais também fizeram a pesagem do veículo em balança rodoviária, na qual foi verificado um Peso Bruto Total Combinado de 95.200Kg, sendo constatado um excesso de peso de cerca de 17.500kg conforme a regulamentação vigente. Em análise ao quantitativo de madeira que estava no caminhão, foi constatado um volume aproximado de 60 m³ de madeira serrada de diversas espécies. O veículo e carga foram encaminhados ao pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), onde permanecerão à disposição do juízo para providências cabíveis. O motorista foi enquadrado no art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, por transporte ilegal de madeira. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência tendo o mesmo se comprometido a comparecer em juízo para as providências legais cabíveis.

