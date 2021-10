Polícia 25/10/2021 09:42 Em Sinop, homem é preso com 33 tabletes de maconha e R$ 2, 9 mil em dinheiro Policiais do 11º Batalhão prenderam um homem de 21 anos por tráfico ilícito de drogas, no último sábado (23), em Sinop. Na ação, a Polícia Militar apreendeu 33 tabletes de maconha e R$ 2,9 mil em dinheiro. A polícia recebeu uma denúncia de que um homem em um carro Gol havia chegado na cidade com carregamento de entorpecente e que ele estava morando na Comunidade Nossa Senhora de Fátima. As diligências foram iniciadas no intuito de localizar o suspeito na região e os policiais abordaram o homem denunciado, com ele a PM apreendeu R$ 2.959 mil em dinheiro, 12 tabletes de maconha, plástico filme e balança de precisão. O suspeito foi preso e confessou que havia mais entorpecente guardado em uma residência no bairro Atenas. De imediato, os policiais foram até o endereço apontado, a equipe da PM visualizou um homem não identificado saindo da casa com uma mochila, ao perceber a aproximação da viatura ele largou a bolsa e fugiu. Na mochila havia mais 21 tabletes de maconha. A polícia realizou buscas pelo suspeito no bairro, mas ele não foi localizado. Na operação, a polícia apreendeu 33 tabletes de drogas e o veículo Gol. A ocorrência foi entregue a Polícia Judiciária Civil.

Voltar + Polícia