Polícia 25/10/2021 11:13 Investimento em segurança pública reduz em 18% os casos de roubos em MT Isso significa um total de 1.382 crimes a menos em relação ao período de janeiro a setembro do ano passado O número de crimes contra o patrimônio como roubos a comércio, residência e pessoa caiu 18% em Mato Grosso em 2021. Isso representa quase 1,4 mil ocorrências a menos em comparação com o mesmo período do ano passado. A redução é reflexo dos investimentos na área da segurança pública feitos durante a atual gestão, a partir do programa Mais MT. Conforme dados do Observatório de Violência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), as forças de segurança do Estado registraram 7.592 crimes de janeiro a setembro de 2020. No mesmo período deste ano, a quantidade de casos caiu para 6.210. Isso significa um total de 1.382 ocorrências a menos que o ano passado. O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, atribui esse cenário como resultado dos investimentos feitos pela atual gestão no combate à criminalidade com investimentos em armamento, capacitação, inteligência e operações. Investimentos disponibilizados por meio do programa Mais MT. “Os investimentos na segurança refletem diretamente na qualidade de vida do profissional da segurança, na qualidade do trabalho executado e melhora os resultados apresentados. Então, esses investimentos em comunicação, armamento e logística, refletem na melhora dos indicadores de segurança”, explicou Alexandre Bustamante. O secretário também lembrou que a integração entre as forças de segurança de Mato Grosso a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias Civil e Militar também contribuíram para a queda nesses índices. “Integração é o segredo do governo Mauro Mendes, somar esforços para melhorar a segurança para a população em geral”, lembrou. Todos os indicadores de crimes contra o patrimônio apresentaram quedas, porém as maiores reduções estão em Cuiabá. Entre janeiro e setembro deste ano, os roubos apresentaram baixa de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 2.438 registros em 2020 para 2.150 casos em 2021, uma queda de 288 crimes a menos. Ainda na Capital, os roubos à residência foi a modalidade que apresentou maior redução, segundo o levantamento. No período analisado, foram 252 registros no ano passado para 188 neste ano. Os crimes à comércio caíram de 359 para 289 de um ano para o outro, redução de 19% e os roubos à pessoa reduziram 15%, de 1.427 em 2020 para 1.219 neste ano.

