Polícia 10/11/2021 11:26 Redação I Nativa News Funcionárias são rendidas e casa lotérica assaltada em Alta Floresta O caso de roubo foi registrado no início da noite de terça-feira (09), no centro do município de Alta Floresta. Duas mulheres foram vítimas e tiveram mais de R$ 12 mil levados da lotérica. O caso foi registrado e segue sendo investigado.

Conforme registro da Polícia Militar, a vítima relatou que após terminar a limpeza no interior da casa lotérica, saiu para a limpeza na calçada, quando foi abordada pelo suspeito que informou o roubo exigindo ser levado para dentro.

No interior estava a segunda vítima contando o valor, separando o "reforço" para o próximo dia. Uma arma de fogo foi apontada para as mulheres e o montante exigido. O suspeito pegou ainda os celulares das vítimas, três aparelhos, mandou que entrassem no banheiro e só saíssem de lá após 20 minutos de sua saída, que se saíssem antes ele ficaria sabendo. Informando que os aparelhos celulares seriam deixados no ponto de táxi.

Foram levados R$ 12.483,00 na ação, um aparelho celular moto G7, um Samsung A7 e um A20s.

