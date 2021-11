Polícia 12/11/2021 09:08 Politec recebe 64 maletas para levantamento de vestígios de local de crime Últimas maletas periciais recebidas foi há 11 anos - Foto por: Tita Mara Teixeira / Politec- MT A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) recebeu, nesta semana, 64 maletas de equipamentos de locais de crime, adquiridos com recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os itens serão distribuídos para as unidades da capital e interior do estado, sendo duas maletas para cada unidade. A maleta contém onze itens, sendo eles: conjunto de placas para fixação de vestígios, detector de tensão de cabos energizados tipo caneta sem contato, emissão de radiação portátil para análise de trajetória balística, luzes forenses para busca de vestígios biológicos, lupa de mão com LED, lupa conta-fios, paquímetro digital, régua para fotografia de evidência, trena a laser, inclinômetro, amperímetro. Conforme o Diretor de Interiorização, Mairo Fabio Camargo, os materiais são essenciais para os levantamentos de vestígios em locais de crime. Nesta quarta-feira (10.11), ele, juntamente com o Diretor de Suporte Institucional, Luis Carlos Shibassaki Figueiredo, realizaram as entregas nas unidades de Juína e Tangará da Serra. “As últimas maletas periciais que nós recebemos foram há 11 anos. As que recebemos agora possui mais itens, como inclinômetro, multímetro, testes de linhas energizadas, e lupas com luz de LED”, citou. A aquisição faz parte do Projeto de Fortalecimento da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos (RIBPG).

Voltar + Polícia