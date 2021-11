Polícia 13/11/2021 17:05 Arão Leite/J. Cidade Jovens são flagrados fumando maconha em escola de Alta Floresta Três alunos, com idade de 15 e 16 anos foram flagrados fumando maconha dentro do pátio de uma escola estadual no município de Alta Floresta, no bairro Boa Nova. A ação delituosa foi registrada pela Polícia Militar e os infratores foram conduzidos para a Central de Operações e depois à Delegacia de Polícia Civil.

Um policial militar informou que professores chegaram a comentar que “já suspeitavam por conta do cheiro, mas ainda não sabia quem eram, até o dia de hoje, que viram os alunos passando algo suspeito”, relatou o policial que estava na equipe que atendeu o caso. “Eles disseram que ganham a droga na praça (cívica), mas é história”, acredita o militar.

Com os três adolescentes foram encontrados dois cigarros parcialmente ‘fumados’ e uma porção do mesmo produto. Os três adolescentes foram encaminhados à Central de Operações da Polícia Militar onde foi confeccionado o Boletim de Ocorrência de natureza “Uso Ilícito de Droga”. Após registro do B.O os suspeitos foram levados para a Delegacia. A Polícia Civil deverá investigar para saber a procedência do entorpecente, mas informações preliminares apontaram que um dos menores, além de usuário, pode ser usado para comercializar droga dentro da escola.

Os pais dos infratores e o Conselho Tutelar foram acionados.

