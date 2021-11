Polícia 16/11/2021 15:33 Juliano Patrick | Sesp-MT Ciopaer realiza transporte aeromédico de uma criança vítima de acidente doméstico Chegando em Cuiabá, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já aguardava a criança, que foi encaminhada para um hospital - Foto por: Ciopaer O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) realizou, nesta terça-feira (16.11), o transporte aeromédico de uma criança que sofreu um acidente doméstico no município de Peixoto de Azevedo (692 quilômetros de Cuiabá). Por volta das 8h da manhã, assim que recebeu o chamado, a aeronave do Ciopaer se deslocou para realizar o transporte de um bebê, que estava com uma chave encravada na cabeça, próximo à moleira. No transporte, a criança foi acompanhada por uma equipe especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O tenente-coronel da Polícia Militar Mário Roberto Pereira foi quem ajudou no transporte. “Assim que fomos acionados, nos deslocamos até o município. A criança estava lúcida e veio no colo da mãe. A operação transcorreu sem intercorrências”, pontuou. Chegando em Cuiabá, uma viatura do Samu já aguardava a criança, que foi encaminhada para um hospital.

Voltar + Polícia