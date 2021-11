Polícia 21/11/2021 09:30 Redação I Nativa News Alta Floresta: Dupla é hospitalizada após briga; um foi esfaqueado O caso foi registrado às 06h05 da manhã deste domingo (21) após a Polícia Militar ser acionada por plantonistas do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta. O chamado comunicava a entrada de duas pessoas com “ferimentos de briga”. No hospital a guarnição localizou as vítimas, jovens de 16 e 25 anos. Um deles com corte profundo na testa, relatou ser oriundo de uma garrafada, o outro apresentava um corte nas costas, relatando ser ferimento provocado por um golpe de faca. A dupla relatou que deixava o centro de eventos na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na entrada do bairro Boa Nova, que em determinado momento, já na rotatória no bairro Cidade Alta, houve uma briga que resultou nos ferimentos. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciaria |Civil. A dupla permaneceu sob cidade médicos.

