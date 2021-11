Polícia 24/11/2021 09:54 Irmãos investigados por homicídio em distrito no norte de MT são presos no interior do Maranhão Crime ocorreu no dia 25 de outubro; vítima foi morta com um golpe de arma branca no pescoço Dois irmãos foram presos no interior do Maranhão em cumprimento a mandados de prisão decretados pela Justiça de Mato Grosso, por um homicídio ocorrido na região norte do estado e investigado pela Delegacia de Peixoto de Azevedo. Os dois foram presos em flagrante por um crime ocorrido praticado no município de Maracaçumé. Durante a checagem de informações, os policiais civis da cidade receberam os mandados de prisão temporária expedidos pela Comarca de Peixoto de Azevedo e deram cumprimento nesta terça-feira (23.11). Os irmãos, um de 18 e outro de 22 anos, são investigados pelo homicídio ocorrido há menos de um mês, no Distrito de União do Norte, que vitimou Francisco Sousa da Silva, de 51 anos. Na noite do dia 25 de outubro, a equipe da Delegacia de Peixoto de Azevedo foi acionada pela Polícia Militar sobre a ocorrência de um homicídio no assentamento Antônio Soares. Os policiais verificaram que a vítima sofreu um golpe provocado por arma branca, que atingiu a parte da frente do pescoço. Conforme a apuração, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no quintal de casa, com outras duas pessoas. Em certo momento, a mulher de Francisco saiu no fundo da residência e se deparou com ele caído no chão, já agonizando. Após reunir informações que levaram à identificação dos dois irmãos, o delegado Edmundo Félix de Barros Filho representou pelas prisões temporárias, deferidas pelo Poder Judiciário.

