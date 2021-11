Polícia 28/11/2021 06:18 Forças de segurança apreendem helicóptero com mais de 324kg de cocaína em Comodoro Uma operação conjunta entre o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Federal, resultou na apreensão de um helicóptero carregado com mais de 324 quilos de substância análoga a cloridrato de cocaína. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (26.11), em Comodoro (640 km da Capital), e três pessoas foram presas em flagrante. Na ocasião, os policiais receberam uma denúncia anônima de que haveria um helicóptero modelo Robson 44 carregado com a droga e que três suspeitos estariam no local para resgatar o entorpecente. As equipes policiais se deslocaram até o lugar e encontraram os três suspeitos, entre eles o piloto da aeronave e duas pessoas que fariam o transporte da droga. Além do entorpecente e do helicóptero, os policiais também apreenderam um fuzil da marca Aeroprecision, modelo AP 15, calibre 5.56mm, munições e duas Toyotas Hilux de cor branca, que possivelmente fariam o transporte da droga. Diante dos fatos, os três suspeitos e o material apreendido foi encaminhado à Polícia Federal de Cáceres. O prejuízo ao crime é de R$ 9,9 milhões.

Voltar + Polícia