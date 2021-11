Farmacêutica induzia médicos a prescrever seus produtos. PF e CGU investigam se há dirigentes da Anvisa envolvido em esquema

A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira (30) um operação contra fraudes na entrega de medicamentos de alto custo. Os produtos eram comprados com dinheiro público após decisão judicial, para pessoas com doenças raras. Ao todo, a corporação cumpre oito mandados de busca no Distrito Federal e em São Paulo, expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília.

As investigações contam com apoio da CGU (Controladoria-Geral da União). A operação apura se há dirigentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) envolvidos com o esquema de fraude. Segundo a PF, entre 2015 e 2018 as ações judiciais eram patrocinadas por uma empresa farmacêutica que usava uma associação de pacientes para induzir médicos a prescreverem os seus produtos.

A investigação apura também a existência de pacientes que não possuíam indicação médica para utilizar os medicamentos. A PF não divulgou o nome da empresa. A corporação informou que os envolvidos responderão por corrupção ativa, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. Se condenados, eles podem pegar penas entre 12 e 18 anos de prisão.