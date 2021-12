Negociação foi feita em Lucas do Rio Verde e somente depois da transferência, foi descoberto o golpe

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá), em parceria com a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), recuperou R$ 30 mil subtraídos de uma vítima que negociava a compra de um veículo.

A ocorrência de estelionato por meio eletrônico foi registrada no dia 04 de outubro, após o comunicante procurar a Polícia Civil informando que a vítima de 34 anos estava negociando a compra de uma camionete Chevrolet S10.

Conforme narrativa, a pedido da vítima, o comunicante foi até Lucas do Rio Verde para ver a camionete e depois da aqusição, levaria o veículo até a cidade de Novo Progresso, no estado do Pará. Diante do pedido da vítima, que é amiga do comunicante, este foi até Lucas do Rio Verde, olhou a S10 e verificou que estava tudo certo.

Então, a vítima fez a transferência do valor total do veículo acordado com o suspeito, para uma conta bancária em nome de uma mulher. Porém, somente após a transferência, o comunicante e a vítima descobriram que se tratava de um golpe.

Após os fatos, a DRCI foi acionada para dar apoio nas investigações e, com base nas informações passadas pelo comunicante e vítima, foi possível recuperar parte do valor subtraído, com o bloqueio de R$ 30 mil transferidos para a conta da suspeita.

As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime.