Polícia 07/12/2021 17:16 Polícia Civil cumpre oito mandados em operação contra organização criminosa envolvida em roubo em Juína Oito ordens judiciais, sendo cinco mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão, foram cumpridos na Operação Debitum deflagrada pela Polícia Civil, na segunda-feira (06.12), para desarticular uma organização criminosa envolvida em roubos em Juína (735 km a noroeste de Cuiabá). Os alvos, sendo três homens, duas mulheres e um adolescente, tiveram o envolvimento identificado em um roubo ocorrido no dia 31 de agosto, na zona rural do município em que os suspeitos invadiram uma propriedade e agiram com extrema violência contra as vítimas. Os assaltantes em posse de armas de fogo renderam o casal de proprietários, que teve a liberdade restringida, além de serem agredidos fisicamente e ameaçados de morte durante toda a execução do roubo. Logo que a Polícia Civil foi acionada dos fatos, a equipe da Delegacia de Juína iniciou as diligências para colher elementos que levassem a identificação dos autores do crime. Em uma semana de investigação os envolvidos no roubo foram identificados, tendo cada um deles uma conduta específica na consumação do crime. Uma das mulheres envolvidas no crime foi identificada como líder de uma facção criminosa atuante nas regiões de Alta Floresta e Juína e seria a responsável por fornecer as armas de fogo utilizadas no roubo. Segundo as investigações, o crime foi planejado com o objetivo de “quitar” uma dívida de drogas que um dos assaltantes tinha com a líder da facção. Outros envolvidos também tiveram funções específicas como conseguir informações sobre a propriedade em que o roubo seria executado, com o objetivo de conduzir os assaltantes até o local e indicar o melhor momento para entrada na residência. A outra mulher ficou responsável por buscar as armas e reunir o grupo antes da empreitada criminosa e o seu convivente foi um dos executores do roubo. Diante dos elementos apurados durante as investigações, o delegado regional Marco Bortolotto Remuzzi representou pelas ordens judiciais de prisão e busca e apreensão que por se tratar de crime organizado, foram decretadas pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá e cumpridas na segunda-feira (06) com a deflagração da operação. Dois dos suspeitos envolvidos na estavam presos por envolvimento em outros crimes e tiveram o mandado de prisão cumprido dentro da unidade prisional. “Foi um crime de grande repercussão na cidade por ter sido empregado grande violência contra as vítimas e que foi esclarecido pela Polícia Civil graças ao empenho dos investigadores e escrivães desta unidade, que não mediram esforços para identificar a autoria dos envolvidos”, disse o delegado.

