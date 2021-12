Polícia 23/12/2021 10:35 PRF inicia Operação Natal nesta sexta Nesta sexta-feira, dia 24, véspera de Natal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza ações direcionadas para a promoção da segurança viária nas rodovias federais. Embora o dia 25, feriado de Natal, tenha caído em um sábado, as comemorações provocam um aumento relevante no fluxo de veículos que circulam pelas rodovias federais. A Operação Natal 2021 constitui-se no somatório dos esforços e ações operacionais planejadas e coordenadas neste período de feriado. Os resultados são revelados em dados positivos, como na redução do índice de acidentes graves, mortes e feridos apresentados do balanço final das últimas operações em feriados nacionais. Com intuito de garantir a fluidez do trânsito e a segurança, a PRF reforçará o policiamento ostensivo em locais e horários identificados como de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Vale lembrar que a operação Natal é parte integrante da Operação RODOVIDA que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito. Os esforços de fiscalização são direcionados principalmente para coibir infrações relacionadas a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante na condução de veículos. Condutas essas que, historicamente, provocam índices elevados de letalidade. A PRF também contará com equipes voltadas para ações de “Educação para o Trânsito”, que são ações destinadas a proporcionar oportunidades de reflexão visando mudanças comportamentais para humanização do trânsito. Balanço Final O Balanço final da Operação Natal 2021 será divulgado às 14h de segunda-feira (27/12), através do canal oficial do youtube da PRF. Restrição de Tráfego 24/12, sexta-feira, das 14h às 22h;

25/12, sábado, das 6h às 12h;

26/12, domingo, das 16h às 22h.

