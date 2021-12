Polícia 27/12/2021 06:06 PRF apresenta balanço parcial do feriado de Natal A Operação Natal é parte integrante da Operação RODOVIDA que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito. Esses esforços de fiscalização são direcionados principalmente para coibir infrações relacionadas a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos. Condutas essas que, historicamente, provocam índices elevados de letalidade. Nestes 3 primeiros dias, 23, 24 e 25 de dezembro, da Operação Natal já foram realizados 713 testes de etilômetro, um aumento de 620% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, 22 pessoas foram autuadas e 4 já foram presas por embriaguez ao volante. Até o momento, foram contabilizados 11 acidentes de trânsito, uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Neste mesmo contexto, houve uma queda no número de acidentes graves, feridos e mortos. A PRF também vem contando com equipes voltadas para ações de “Educação para o Trânsito”, que são ações destinadas a proporcionar oportunidades de reflexão visando mudanças comportamentais para humanização do trânsito. Mais de 1200 usuários das rodovias já participaram destas ações de educação para o trânsito até o momento. A Operação Natal segue até as 23h59 deste domingo (26). Balanço Final O Balanço final da Operação Natal 2021 será divulgado às 17h de segunda-feira (27/12), através de matéria publicada neste Portal.

