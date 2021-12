Polícia 28/12/2021 05:55 Operação Natal 2021: PRF registra mais de mil motoristas embriagados A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou durante a Operação Natal 2021 um total de 1.043 infrações por dirigir sob influência de álcool. A operação foi realizada entre os dias 23 e 26 de dezembro nas rodovias federais de todo o Brasil, com a realização de 30.144 testes de alcoolemia, o bafômetro. Durante a operação 100 motoristas foram presos por crime de embriaguez ao volante. Das 32.848 autuações, 4.822 foram por ultrapassagem em faixa contínua. Além disso, 3.779 condutores e passageiros foram flagrados sem cinto de segurança. Já os motociclistas transitando sem usar capacete foram 591 autuados entre condutores e passageiros. Segundo a PRF, porém, houve redução no número de acidentes e acidentes graves com relação a 2020. “Em 2021 foram registrados 732 acidentes, enquanto que em 2020 foram 791, redução de 7%. Já quanto aos acidentes graves, que envolvem ao menos um ferido grave ou morto, em 2021 foram registrados 225, enquanto em 2020 foram 234, ou seja, houve uma redução de 4%”, informou a corporação, em nota. Já o número de mortos aumentou. Em 2021 foram registradas 83 mortes, 13 a mais que em 2020. Quanto ao número de feridos, em 2021 foram 1.079, enquanto em 2020 foram 1.043, ocorrendo uma alta de 3%. Drogas A Operação Natal 2021 também registrou apreensão de drogas, com números considerados expressivos pela PRF. Foram apreendidos 10.623 quilos de maconha, um aumento de 3.237% se comparados ao feriado do ano passado, e 573 quilos de cocaína, num aumento exponencial de 18.705%.

