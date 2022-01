Polícia 05/01/2022 08:28 Nortão Online Jovem de 23 anos é preso em sítio horas depois de matar a ex-mulher a facadas em Colíder A Policia Civil de Colíder prendeu, ainda durante a madrugada, o suspeito de assassinar a ex-mulher, Liliane Barbosa da Silva, com mais de 10 facadas. O homem, de 23 anos, teria procurado o pai após o crime, com as roupas ensanguentadas, e contou que dessa vez “havia feito cagada e acabado com a vida de Liliane”. O pai dele acionou a polícia, pelo telefone e relatou o ocorrido. Os policiais se deslocaram até o sítio, na fazenda Léo Baiano e localizaram o suspeito deitado em uma rede. Friamente, ele teria confessado o crime e afirmado que pretendia se entregar quando amanhecesse o dia. No entanto, quando os policiais anunciaram a prisão, ele tentou reagir e precisou ser contido. Foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde deverá ser autuado pelo feminicídio. De acordo com os policiais, há poucos dias o jovem havia sido preso por descumprir a medida protetiva que a ex tinha contra ele.

