Polícia 09/01/2022 07:01 Estadão Mato Grosso "OI! NÚMERO NOVO" Novo golpe no WhatsApp pede dinheiro a familiares de suas vítimas Foto: Reprodução “Oi! Troquei de celular, pode salvar o meu número novo na sua agenda. O outro vou deixar só para trabalho”. “Perdi meu número antigo, agora estou usando esse”. Mensagens que parecem inofensivas, mas que, na verdade, são utilizadas por golpistas para extorquir usuários que se deixam levar apenas pela imagem conhecida no perfil. Um dos meios de comunicação digital mais utilizados nos últimos tempos, o WhatsApp, tem sido usado por diversos golpistas para enganar vítimas e pedir transferências bancárias. Diferente do golpe do WhatsApp Clonado, onde o suspeito invade a conta de forma remota, o golpe do chamado “novo número” é mais simples e mais fácil de fazer vítimas, pois as pessoas se deixam levar apenas pela imagem de perfil, sem se dar conta que pode estar sendo vítima de golpistas. Uma mulher, que preferiu não se identificar, contou à reportagem que pessoas próximas receberam uma mensagem de um número diferente, mas que usava a sua foto. Na mensagem, o golpista alegava ter trocado de número e pedia ajuda em dinheiro no valor de R$500. Segundo ela, o golpe só não foi concluído porque ela estava ao lado da vítima que recebeu a mensagem e perceberam que se tratava de um golpe. Geandre Latorraca, diretor-geral do jornal Estadão Mato Grosso, também foi vítima do novo golpe na última semana. Segundo ele, os criminosos usaram uma foto do seu perfil da rede social para aplicar o golpe em sua avó. “Fui avisado pelas pessoas, que desconfiaram da atitude e resolveram falar comigo de imediato”, contou. Saiba como se proteger Como o golpe é relativamente novo, a sociedade precisa saber que sempre envolve mais de uma vítima: a que teve a foto roubada e as pessoas abordadas pelos golpistas. Para essa abordagem, muitas vezes se vale de informações que estão disponíveis publicamente. Para evitar essa situação, as principais dicas são: - Evite compartilhar a foto do seu WhatsApp em redes sociais. - Verifique as configurações de privacidade das suas redes sociais e restrinja, mesmo que parcialmente, o acesso às suas informações para quem não for do seu círculo de conhecidos. - Desabilite a visualização de sua foto de perfil do WhatsApp para quem não está salvo na sua lista de contatos. Para isso, basta abrir o aplicativo, tocar em “Conta” e depois em “Privacidade”. Em seguida, vá em “Foto de perfil” e ative a opção “Meus contatos” - Nunca transfira dinheiro para alguém sem antes conferir se está tudo certo. Tente ligar ou fazer uma chamada de vídeo antes de realizar a transação; - Desconfie de números desconhecidos entrando em contato, mesmo que a foto utilizada seja a de alguém que você conhece. Uma alternativa é tentar entrar em contato ou ligar para o suposto número antigo para checar se aquela mensagem é verdadeira; -Não compartilhe as suas senhas com outras pessoas e nem forneça esse tipo de informação via mensagem;

Voltar + Polícia