Polícia 12/01/2022 14:19 MT-Policiais prendem quadrilha com 270 kg de cocaína Uma ação integrada da Polícia Militar, Gefron (Grupo Especial de Fronteira) e Polícia Federal resultou na prisão de quatro pessoas por tráfico de drogas e associação criminosa, e na apreensão de 270 kg de cloridrato de cocaína, na manhã desta terça-feira (11.01), no município de Comodoro. Por volta de 10h, policiais militares da 2º Cia Independente de Comodoro e do 1º Pelotão de Campos de Júlio, em conjunto com as equipes do Gefron e Polícia Federal, interceptaram um grupo especializado no tráfico de drogas vindo da Bolívia. As drogas foram localizadas em uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca, em nove sacos plásticos, que totalizaram cerca de 270 quilos de entorpecentes. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal, no município de Cáceres, para as providências cabíveis.

Voltar + Polícia