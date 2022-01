Polícia 13/01/2022 14:12 Jovem troca aparelho celular por 100g de maconha No dia 12/01/2022, por volta das 9 h, na rodovia BR 158, km 796, no município de Barra do Garças, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal durante patrulhamento abordou uma mulher que estava às margens da rodovia. Indagada, ela alegou estar na rodovia a procura de carona para voltar à cidade na qual reside, Nova Xavantina/MT. Percebendo o nervosismo da mulher durante a abordagem, a equipe realizou uma busca em sua bolsa, sendo encontrado aproximadamente 100g de maconha. Perguntada a respeito da origem da droga, declarou, inicialmente, que havia ganhado a substância de uma amiga. Posteriormente, alegou que saiu de sua cidade e foi até Barra do Garças para a adquirir a droga para consumo pessoal, sendo pago por meio da troca de seu aparelho celular pela referida quantidade da substância ilícita. A droga e a autora foram encaminhadas à Polícia Judiciária Civil local, pelo cometimento, a princípio, do crime de porte de droga para consumo.

