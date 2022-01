Polícia 14/01/2022 17:09 PRF em Rondonópolis apreende meia tonelada de cocaína Foto: Divulgação No dia hoje (14.01), no km 211, BR 364, no município de Rondonópolis/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou uma combinação de veículos com placas de MG conduzida por um homem de 48 anos. Ao ser indagado, o motorista apresentou agitação e ansiedade, resultando em respostas controversas o que levou a equipe a realizar uma fiscalização minuciosa no veículo. Posteriormente, durante a vistoria, os policiais descobriram uma alteração incomum na parte posterior do chassi, o que levou a equipe PRF a encontrar um compartimento oculto no assoalho do veículo, no qual foram encontrados 450 tabletes, totalizando 500kg. Questionado sobre a substância encontrada, o motorista disse que entregou seu veículo a um estranho o qual devolveu já com os entorpecentes no compartimento para serem levados para fora do estado do Mato Grosso e que, pelo transporte da droga receberia a quantia de R$ 55.000,00. Também disse que após pegar o veículo com a droga carregou com soja e seguiria destino até o terminal ferroviário em Rondonópolis/MT e que, após descarregar a soja, receberia novas instruções para o transporte do entorpecente. Com isso, foi realizado um teste preliminar em que se obteve resultado positivo para Cocaína. Desta maneira, o condutor do veículo foi preso e encaminhado a Polícia Federal em Rondonópolis, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas. O veículo e a droga apreendidas também foram encaminhados a Polícia Judiciária. Com essa apreensão, foi gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 90 milhões de reais ao crime organizado.

