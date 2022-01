Polícia 15/01/2022 12:34 Polícia Civil recupera em Nova Mutum carreta roubada em Diamantino Uma carreta carretada carregada com mais de 30 toneladas de vergalhão de ferro, produto de roubo ocorrido no município de Diamantino (208 km a médio-norte de Cuiabá) foi recuperada pela Polícia Civil, na quinta-feira (13.01), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum (264 km a médio-norte da Capital). O roubo com restrição de liberdade da vítima ocorreu na quarta-feira (12), quando o motorista da carreta Volvo seguia na BR 163, sentido a Sinop, e foi abordado por dois homens que desceram de um veículo, em posse de uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Os criminosos colocaram a vítima na boleia do caminhão e transitaram com ela por aproximadamente meia hora até levarem o motorista até um cativeiro na beira da mata. Além da carga, dentro do caminhão havia dois cheques e o valor de R$ 2 mil em dinheiro. A vítima conseguiu se libertar do cativeiro, ocasião em que pediu por ajuda. Assim que foi acionada do roubo, a equipe da Derf de Novo Mutum iniciou as diligências para identificar os suspeitos do roubo e localizar o veículo. Com as informações levantadas pelo motorista e pela transportadora, o caminhão volvo fh/460 foi recuperado juntamente a carga. O veículo estava abandonado a aproximadamente 10 km de Nova Mutum em uma estrada vicinal. As investigações seguem em andamento para identificar os autores do crime.

