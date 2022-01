Polícia 17/01/2022 09:03 Policiais penais interceptam entrada de drone e celulares na Penitenciária Central Apreensão ocorreu durante vigilâncias e rondas no interior da unidade Em ação rápida na madrugada desta segunda-feira (17.01), policiais penais apreenderam um drone, três aparelhos celulares smartphone e outros acessórios na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá. Durante vigilâncias e rondas no interior da unidade, os agentes conseguiram apreender os materiais ilícitos que seriam destinados aos reeducandos, por meio do drone. As equipes apreenderam ainda um cabo USB, três fontes de carregador de celular, um fone de ouvido e três chaves de celular para manuseio dos aparelhos. Nesta ação, não foi encontrado nenhum tipo de entorpecente. Apreensão na PCE Na noite da última sexta-feira (14.01) e na madrugada de sábado (15.01), policiais penais também apreenderam um drone, dezenas de aparelhos celulares, cabos USB e uma porção de entorpecente pesando aproximadamente um quilo na PCE. Os materiais ilícitos foram encontrados durante rondas na unidade prisional. Ao todo, foram apreendidos um drone, oito aparelhos smarthphones, uma tela de celular smarthphone, cinco aparelhos celulares analógicos e diversos acessórios.

