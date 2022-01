Na tarde de ontem segunda-feira (17/01), a Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP/MT), deflagrou a Operação Mandatário, com o objetivo de cumprir 51 ordens judiciais contra organização criminosa atuante em Mato Grosso. A operação é uma atuação conjunta da Polícia Federal, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, sistema prisional e Polícia Rodoviária Federal, no âmbito da FTSP/MT.

A operação foi deflagrada na tarde de ontem, com finalização dos cumprimentos na manhã de hoje (18). Os mandados expedidos pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, foram cumpridos nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Ao todo, foram sequestrados 15 veículos, 07 imóveis, além de 10 ordens de bloqueio de contas bancárias e de investimentos, totalizando um valor estimado de cerca de R$ 10 milhões de reais. R$ 500 mil foram apreendidos em “espécie”.

Foram cumpridos ainda 12 Mandados de busca e apreensão em residências, empresas e até um escritório de contabilidade. Durante as buscas, além de documentos, foram apreendidos uma arma de fogo, joias de grande valor e mais de meio milhão de reais em espécie. Seis investigados foram presos preventivamente e um em flagrante.

De acordo com as investigações, os alvos fazem parte do núcleo contábil e financeiro de maior facção criminosa que atua no estado de Mato Grosso, com as funções de coleta e distribuição de valores.

A FTSP/MT consiste em uma força tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e sistema prisional e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado que atua no Estado do Mato Grosso.