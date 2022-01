Polícia 19/01/2022 09:29 Assessoria de Comunicação Polícia Civil prende três golpistas e recupera R$ 2,9 mil de vítima de Goiânia Uma mulher e dois homens foram localizados pela GCCO em Cuiabá, com dinheiro proveniente do golpe do número novo Foto: Divulgação Três estelionatários foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira (18.01), em Cuiabá, após aplicarem um golpe em uma vítima de Goiânia. Policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) conseguiram recuperar com os golpistas R$ 2,9 mil levados da vítima. A GCCO foi contatada pela filha da vítima, que sofreu o golpe do número novo de Whatsapp. A idosa, de 65 anos, recebeu mensagens pelo aplicativo de uma pessoa que se passou por sua filha e pediu R$ 3 mil. A vítima, então, fez a transferência via Pix do valor achando que realmente falava com sua filha. Após ver que a mãe havia caído em um golpe, a filha dela descobriu que o dinheiro foi transferido para uma conta bancária em Cuiabá. Elas procuraram uma Delegacia da Polícia Civil Civil em Goiânia, que depois fez contato com a GCCO. Com base nas informações passadas, a equipe de investigação da GCCO localizou uma das golpistas, no Jardim Imperial, em Cuiabá. Após entrevista, os investigadores apuraram que o ex-marido havia utilizado uma conta bancária dela para aplicar o golpe na moradora de Goiânia. No Parque Cuiabá, os policiais da GCCO localizaram os outros dois golpistas, sendo que com um deles estavam R$ 2.750,00. Os três foram conduzidos à sede da GCCO e autuados em flagrante pelo crime de estelionato. O procedimento será posteriormente encaminhado à Polícia Civil de Goiás, que dará sequência à investigação.

