Polícia 20/01/2022 15:17 Foragido da Justiça de Sinop é preso pela Polícia Civil em Sorriso O suspeito com passagens por diversos crimes estava em posse de uma arma de fogo furtada em Lucas do Rio Verde Um homem envolvido em diversos crimes e considerado foragido da Justiça teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (20.01), em ação da Delegacia de Sorriso (442 km ao norte de Cuiabá), em apoio a Delegacia de Sinop (499 km ao norte da Capital). O suspeito, de 38 anos, envolvidos em crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros vinculados a agrotóxicos estava com o mandado de prisão expedido pela Primeira Vara Criminal de Sinop e também foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação. Com informações de que o foragido estava em uma residência no bairro Florais da Mata em Sorriso, os policiais realizaram o cerco no endereço, conseguindo flagrar o suspeito no momento em que o portão foi aberto. No momento da abordagem, o suspeito estava nas mãos com uma pistola calibre .380 com 11 munições intactas no carregador. Em checagem no sistema, foi constado que a arma apreendida com o suspeito era produto de furto, ocorrido em Lucas do Rio Verde. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Sorriso, onde foram tomadas as providências cabíveis para o cumprimento do mandado e após ser interrogado, também foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e receptação.

