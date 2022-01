Polícia 21/01/2022 08:29 PM prende três homens e apreende um adolescente por roubo à residência na zona rural de Cuiabá A PM localizou os suspeitos, que se dividiram em dois pontos da capital, e recuperaram os objetos roubados. Foto: Divulgação Equipes da Polícia Militar prenderam três homens e apreenderam um adolescente de 17 anos por roubo a uma residência, na zona rural de Cuiabá, na noite desta quarta-feira (19.01). Na ação rápida da PM, uma caminhonete S-10 e outros objetos levados no assalto, foram recuperados. Por volta de 21h40, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) recebeu informações via 190 sobre um roubo a uma residência, no Distrito de Aguaçu. Segundo a denúncia, os criminosos estavam armados e fugiram rumo à capital, levando uma caminhonete S-10 e outros pertences. Em diligências, os policiais encontraram um veículo Polo de cor preto em suspeita. Ao solicitarem abordagem, dois indivíduos saíram do carro e apontaram armas em direção aos policiais, que revidaram a injusta agressão. Os homens se renderam e foi verificado que eles estavam com dois simulacros de arma de fogo. A dupla confessou envolvimento no roubo e afirmou que outros dois suspeitos, que estavam com o veículo e demais pertences levados, haviam fugido em direção a Ponte de Ferro. Foi solicitado apoio dos policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas e Tático Metropolitanas (Rotam), que se deslocaram para a região informada. A equipe localizou a caminhonete com dois suspeitos, transitando pelo bairro Residencial Nova Canaã. Os suspeitos foram abordados e dentro do veículo foram encontrados os demais objetos roubados. Diante dos fatos, os suspeitos e todo o material roubado (caminhonete S-10, uma televisão, uma caixa de som e R$ 970,00 em dinheiro) foram encaminhados para à Central de Flagrantes para as demais providências.

Voltar + Polícia