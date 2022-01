Polícia 23/01/2022 15:25 Foragido da Justiça do Paraná por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Sinop Um homem foragido da Justiça do Paraná teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, no sábado (22.01), em ação realizada pela equipe plantonista da Delegacia de Sinop (499 km ao norte de Cuiabá). O suspeito, de 42 anos, estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável expedido pela Vara Criminal da Família, da Comarca de São Miguel do Iguaçu (PR). As diligências iniciaram logo após os policiais plantonistas receberem informações sobre o mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que estaria residindo nos fundos de um posto, no bairro Setor Residencial Norte. Em diligências no endereço, os policiais conseguiram localizar o suspeito que foi comunicado sobre a ordem de prisão e conduzido à Delegacia de Sinop para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Voltar + Polícia