Polícia 24/01/2022 06:03 MT: PM desarticula quadrilha e frustra tentativa de furto à agência bancária A Polícia Militar desarticulou uma quadrilha composta por cinco homens e frustrou uma tentativa de furto a uma agência bancária, na cidade de Rosário Oeste, na manhã de ontem domingo (23.01). Na ação, a equipe policial também recuperou um veículo roubado, que estava com os suspeitos. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 08h30, a PM foi acionada via 190 para verificar um veículo HB20 branco, com três homens em suspeita, no centro da cidade, próximo a uma agência bancária. Abordagem foi realizada ao trio e a equipe identificou que o chassi do carro correspondia a um veículo, com queixa de roubo, registrado em agosto de 2021, em Cuiabá. No mesmo instante, a PM foi acionada sobre uma situação de roubo a uma loja de material de construção, na mesma região. No local, os policiais verificaram que o estabelecimento estava com as portas arrombadas e ao adentrarem, encontraram dois suspeitos tentando fugir pelo forro da loja. Os homens receberam voz de prisão, mas um deles tentou retirar um objeto para enfrentar os PMs, que efetuaram um disparo de arma de fogo para repelir a injusta agressão, realizando a prisão, em seguida. Em verificação no local, a equipe visualizou que os suspeitos invadiram a loja de construção para chegar até a agência bancária, que fica ao lado do estabelecimento. Os homens já estavam dentro do banco, com um maçarico e outros equipamentos para cortarem o cofre e efetuarem o furto do dinheiro. Foi identificado também que o trio preso com o veículo roubado também prestaria apoio ao furto à agência bancária. Diante dos fatos, todos os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Rosário Oeste, para o registro da ocorrência e demais providências.

