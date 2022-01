Polícia 24/01/2022 11:38 PRF encontra cocaína em ônibus com auxílio de cães Na última sexta-feira, em fiscalização no km 387 da BR 364, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus que fazia linha Cuiabá/MT - Rio de Janeiro/RJ. Durante o procedimento de fiscalização, quando os policiais faziam verificação dentro do veículo perceberam que uma das passageiras apresentava demasiado nervosismo e agitação, o que levantou suspeita. Foi solicitado que apresentasse a documentação e bagagens que pertenciam a ela, informou não ter malas. Questionada sobre a origem e o destino da viagem, informou que estava indo para Uberlândia/MG, porém não sabia informar o que iria fazer na cidade e em que local se hospedaria, disse apenas que iria ficar perto da rodoviária e visitaria uma tia a qual não sabia o nome. Devido a isso foram utilizados os procedimentos de fiscalização veicular utilizando os cães de faro, momento em que foi encontrado uma mochila a qual pertencia a tal passageira, conforme confirmado pelos bilhetes de passagens, e dentro da mochila a equipe da PRF encontrou 03 tabletes inteiros e 01 tablete cortado ao meio, chegando a um total de 4 Kg de cocaína. A passageira disse que pegou a droga em Ji-Paraná/RO e levaria para Uberlândia/MG, pelo transporte receberia R$ 3.000,00. Desta forma, a mulher foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e junto aos objetos encontrados com ela foi encaminhada a Polícia Judiciária Civil de Cuiabá.

